Brezilya Serie A'nnın 11. haftasında Corinthians ile Palmeiras arasında oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

CORINTHIANS MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI

Tansiyonu yüksek geçen mücadelede Corinthians 35'te Andre, 71'de ise Matheuzinho'nun kırmızı kart görerek oyundan atılmalarıyla maçı 9 kişi tamamladı. Buna rağmen 1 puanı kurtarmayı başaran Corinthians maç sonu yaptığı açıklamayla gündemi salladı.

BIDON VE PAULISTA SALDIRIYA UĞRADI

Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım arasında soyunma odasına doğru giderken gerginlik çıktı. Soyunma odası koridorlarında yaşanan olayla ilgili Corinthians tarafından yapılan açıklakmada ise Bidon ve eski Beşiktaşlı Gabriel Paulista'nın Palmeiras'a bağlı güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, após a partida, Gabriel Paulista e Breno Bidon foram agredidos por seguranças da equipe visitante. Ambos irão registrar ocorrência e formalizar queixa no Jecrim (Juizado Especial Criminal) com o suporte do departamento jurídico do… pic.twitter.com/hykePAmyiX — Corinthians (@Corinthians) April 13, 2026

DAVA AÇACAKLAR

Hem Bidon hem de Paulista'nın yaşadıkları bu darp olayıyla ilgili suç duyurusunda bulunarak açacakları belirtilirken Corinthians'ın iki oyuncuya da gerekli tüm desteği vereceğinin altı çizildi.

PALMEIRAS DA BENZER BİR AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Palmeiras da yaşananlarla ilgili bir açıklama yaparak, kendi oyuncuları Luighi'nin de bir Corinthians çalışanı tarafından darp edildiğini öne sürdü. Palmeiras da Corinthians'ın bildirdiği gibi Luighi'nin de konuyu mahkemeye taşıyacağını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN GÖZYAŞLARIYLA AYRILMIŞTI

Annesinin hatalığı nedeniyle sezon başında Beşiktaş'tan duygusal bir şekilde ayrılarak Brezilya'ya ailesinin yanına dönen Paulista, kararının sebebini ve siyah beyazlı kulübün bu duruma gösterdiği anlayışı şu sözlerle ifade etmişti:

"Herkese beni anladıkları için minnettarım. Çünkü bu mesele para meselesi değil. Bu nedenle Beşiktaş ile sözleşmemi feshedip aileme yakın olmak için ülkeme dönmeye karar verdim. Hayatta ne olacağını asla bilemiyoruz. On iki yıldır ülkeme uzaktayım. Bu kolay bir karar değil. Ama her şey yoluna girecek ve ben iyi olacağım."

Paulista'nın Beşiktaş'a vedası sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı o sahne de tüm futbolseverleri duygulandırmıştı.