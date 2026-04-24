Türkiye’de Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor formaları giyen Michael Eneramo, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ANTRENMANDA FENALAŞTI

Nijerya kaynaklarından alınan bilgilere göre Eneramo, Kaduna Eyaleti’nde bir antrenman sırasında fenalaşarak yere yığıldı.

KURTARILAMADI

Olayın Kaduna’daki U/Yelwa Mini Stadyumu’nda meydana geldiği belirtilirken, 40 yaşındaki eski futbolcunun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

FEDERASYON DOĞRULADI

Nijerya Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamayla Eneramo’nun vefatını doğruladı.

SAĞLIK GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Eneramo’nun 2013 yılında Sivasspor’dan Beşiktaş’a transferi sırasında yapılan kontrollerde kalp rahatsızlığı tespit edildiği ve bu nedenle risk taşıdığı biliniyordu.

O dönem yapılan kontrollerde Eneramo’nun kalp kaslarının yeterince verimli çalışmadığı, damarlarında sorun bulunduğu ve bu durumun dizine de olumsuz etki ettiği tespit edildi.

KISACA TÜRKİYE KARİYERİ

Sivasspor formasıyla 109 maça çıkan Eneramo, 38 gol atıp 18 asist yapma başarısı göstermiş, 2013 yılında ise bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olmuştu.