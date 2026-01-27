Beşiktaş'ın devre arasındaki ilk transferi Yasin Özcan, İstanbul'da

Türk futbolunun son yıllardaki en yetenekli genç defans oyuncularından Yasin Özcan, Beşiktaş’a transfer oldu.
Beşiktaş, devre arasındaki ilk transferini gerçekleştirdi: Yasin Özcan, siyah-beyazlı ekibe transfer oldu. Genç futbolcu, İstanbul'a indi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
GENÇ YAŞTA PROFESYONEL OLDU
20 Nisan 2006 doğumlu sol ayaklı stoper/sol bek, 1.85 boyunda ve kariyerinde önemli bir dönemeçte.
Futbola 2015’te İl Özel İdaresispor’da başlayan Yasin, ardından Karadolap Gençlikspor ve Kasımpaşa altyapısında yetişti.
16 yaşında Süper Lig’de profesyonel olan oyuncu, 2022-2025 arasında Kasımpaşa’da 90 maça çıkıp 5 gol, 3 asist kaydetti.
PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI
Özellikle 2024/25 sezonunda savunma istatistiklerinde Süper Lig stoperleri arasında öne çıktı.
İNGİLİZ DEVİNE TRANSFER
Şubat 2025’te Aston Villa’ya transfer olan Yasin, kısa süreli Anderlecht kiralamasının ardından şimdi Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla döndü.
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılığını da resmi olarak duyurdu.
Bu transfer, Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya gitmesiyle bağlantılı bir takas anlaşması kapsamında gerçekleşti
Yasin Özcan, Avrupa tecrübesiyle Süper Lig’de Beşiktaş’ın stoper rotasyonuna katkı sağlaması bekleniyor.
Genç oyuncu, Türkiye Milli Takımı’nın genç kategorilerinde forma giyiyor ve A Milli takıma yükselmesi an meselesi olarak görülüyor.