Yeniçağ Gazetesi
27 Ocak 2026 Salı
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Beşiktaş'ın devre arasındaki ilk transferi Yasin Özcan, İstanbul'da

Beşiktaş'ın devre arasındaki ilk transferi Yasin Özcan, İstanbul'da

Beşiktaş, devre arasındaki ilk transferini gerçekleştirdi: Yasin Özcan, siyah-beyazlı ekibe transfer oldu. Genç futbolcu, İstanbul'a indi.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Beşiktaş'ın devre arasındaki ilk transferi Yasin Özcan, İstanbul'da - Resim: 1

Türk futbolunun son yıllardaki en yetenekli genç defans oyuncularından Yasin Özcan, Beşiktaş’a transfer oldu.

1 10
Beşiktaş'ın devre arasındaki ilk transferi Yasin Özcan, İstanbul'da - Resim: 2

GENÇ YAŞTA PROFESYONEL OLDU

20 Nisan 2006 doğumlu sol ayaklı stoper/sol bek, 1.85 boyunda ve kariyerinde önemli bir dönemeçte.

2 10
Beşiktaş'ın devre arasındaki ilk transferi Yasin Özcan, İstanbul'da - Resim: 3

Futbola 2015’te İl Özel İdaresispor’da başlayan Yasin, ardından Karadolap Gençlikspor ve Kasımpaşa altyapısında yetişti.

3 10
Beşiktaş'ın devre arasındaki ilk transferi Yasin Özcan, İstanbul'da - Resim: 4

16 yaşında Süper Lig’de profesyonel olan oyuncu, 2022-2025 arasında Kasımpaşa’da 90 maça çıkıp 5 gol, 3 asist kaydetti.

4 10
Beşiktaş'ın devre arasındaki ilk transferi Yasin Özcan, İstanbul'da - Resim: 5

PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Özellikle 2024/25 sezonunda savunma istatistiklerinde Süper Lig stoperleri arasında öne çıktı.

5 10
Beşiktaş'ın devre arasındaki ilk transferi Yasin Özcan, İstanbul'da - Resim: 6

İNGİLİZ DEVİNE TRANSFER

Şubat 2025’te Aston Villa’ya transfer olan Yasin, kısa süreli Anderlecht kiralamasının ardından şimdi Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla döndü.

6 10
Beşiktaş'ın devre arasındaki ilk transferi Yasin Özcan, İstanbul'da - Resim: 7

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılığını da resmi olarak duyurdu.

7 10
Beşiktaş'ın devre arasındaki ilk transferi Yasin Özcan, İstanbul'da - Resim: 8

Bu transfer, Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya gitmesiyle bağlantılı bir takas anlaşması kapsamında gerçekleşti

8 10
Beşiktaş'ın devre arasındaki ilk transferi Yasin Özcan, İstanbul'da - Resim: 9

Yasin Özcan, Avrupa tecrübesiyle Süper Lig’de Beşiktaş’ın stoper rotasyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

9 10
Beşiktaş'ın devre arasındaki ilk transferi Yasin Özcan, İstanbul'da - Resim: 10

Genç oyuncu, Türkiye Milli Takımı’nın genç kategorilerinde forma giyiyor ve A Milli takıma yükselmesi an meselesi olarak görülüyor.

10 10
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro