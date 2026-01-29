Chelsea, hücum oyuncusu Raheem Sterling ile yollarını ayırdı. Tecrübeli İngiliz futbolcuya West Ham United talip olurken, transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Premier Lig’de daha önce Chelsea, Arsenal, Liverpool ve Manchester City formaları giyen Sterling, kulüpsüz kalmasının ardından transfer gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. West Ham, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Öte yandan Napoli ve Fulham’ın da Sterling ile ilgilendiği belirtiliyor.

Chelsea’de son dönemde yaşadığı sorunlar ve düşen performansı nedeniyle eleştirilen Sterling, İngiltere Milli Takımı formasıyla 82 resmi maçta 20 gol kaydetti.