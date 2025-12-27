Beşiktaş'ın 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda siyah beyazlı kulübün borcu da duyuruldu.

Buna göreİ Beşiktaş'ın 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla borcu 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olarak açıklandı.

Ayrıca siyah beyazlı kulübün yılda 1.1 milyar TL faiz ödemesi gerektiği belirtilirken 2025 yılında transfer edilen 10 futbolcu için toplam 158 milyon Euro sözleşme yükümlülüğü olduğu da ortaya çıktı.