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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında ağırladığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında oynadığı 9. karşılaşmada ilk beraberliğini elde etti.

Avrupa arenasında başarılı bir performans sergileyen Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

TEK YENİLGİ LİTVANYA'DA GELDİ

Avrupa kupalarındaki yolculuğuna eleme turlarında başlayan Beşiktaş, Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ardından Hradec Kralove ile karşılaşan siyah-beyazlılar, rakibini her iki mücadelede de 1-0 yenerek yoluna devam etti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kaunos Zalgiris ile eşleşen Beşiktaş, ilk karşılaşmayı 3-0 kazandı. Rövanş mücadelesinde ise deplasmanda 1-0 mağlup olarak bu sezon Avrupa'daki tek yenilgisini yaşadı.

AVRUPA LİGİ'NDE 3 MAÇTA 7 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle başlayan Beşiktaş, ikinci haftada deplasmanda TSG Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti.

Üçüncü haftada Crystal Palace'ı konuk eden siyah-beyazlılar, İngiliz temsilcisiyle 2-2 berabere kalarak lig aşamasındaki ilk puan kaybını yaşadı.

Bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında 3 maç sonunda 7 puana ulaştı.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 17 GOL ATTI

Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 9 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü.