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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

1. ön eleme turu kura çekiminin tamamlanmasının ardından siyah-beyazlıların karşılaşabileceği takımlar netlik kazandı.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde:

- Benfica

- Vojvodina - Ferencvaros eşleşmesinin galibi

- Viktoria Plzen

- Midtjylland

- Karabağ - Vestri eşleşmesinin galibi

- Maccabi Tel Aviv

- Anderlecht

- Pafos

KURA 17 HAZİRAN'DA ÇEKİLECEK

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kura sonrası Beşiktaş'ın Avrupa yolundaki ilk rakibi kesinleşecek.

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu karşılaşmaları 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini elemesi halinde Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.