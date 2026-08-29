UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek Beşiktaş’ın maç fikstürü belli oldu.

Siyah-beyazlı ekip, lig etabındaki ilk maçını 17 Eylül’de Marsilya ile oynayacak.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi fikstürü belli oldu - Resim : 1

BEŞİKTAŞ AVRUPA’YA MARSİLYA MAÇIYLA BAŞLAYACAK

Beşiktaş, Avrupa Ligi lig etabındaki ilk sınavını sahasında Marsilya karşısında verecek.

Siyah-beyazlılar, ikinci maçında ise deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak.

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BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maç programı şöyle:

17 Eylül: Beşiktaş - Marsilya
15 Ekim: Hoffenheim - Beşiktaş
22 Ekim: Beşiktaş - Crystal Palace
5 Kasım: Celtic - Beşiktaş
26 Kasım: Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva
10 Aralık: Bayer Leverkusen - Beşiktaş
21 Ocak: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise
28 Ocak: Omonia - Beşiktaş

SON MAÇ OMONİA DEPLASMANINDA

Beşiktaş, lig etabındaki son karşılaşmasını 28 Ocak’ta Omonia deplasmanında oynayacak.

Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi’ndeki performansı, lig etabının ardından oluşacak sıralamada belirleyici olacak.