UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek Beşiktaş’ın maç fikstürü belli oldu.
Siyah-beyazlı ekip, lig etabındaki ilk maçını 17 Eylül’de Marsilya ile oynayacak.
BEŞİKTAŞ AVRUPA’YA MARSİLYA MAÇIYLA BAŞLAYACAK
Beşiktaş, Avrupa Ligi lig etabındaki ilk sınavını sahasında Marsilya karşısında verecek.
Siyah-beyazlılar, ikinci maçında ise deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maç programı şöyle:
17 Eylül: Beşiktaş - Marsilya
15 Ekim: Hoffenheim - Beşiktaş
22 Ekim: Beşiktaş - Crystal Palace
5 Kasım: Celtic - Beşiktaş
26 Kasım: Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva
10 Aralık: Bayer Leverkusen - Beşiktaş
21 Ocak: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise
28 Ocak: Omonia - Beşiktaş
SON MAÇ OMONİA DEPLASMANINDA
Beşiktaş, lig etabındaki son karşılaşmasını 28 Ocak’ta Omonia deplasmanında oynayacak.
Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi’ndeki performansı, lig etabının ardından oluşacak sıralamada belirleyici olacak.