Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi serüveninde bir üst tur için karşılaşabileceği rakipler netleşti. Siyah-beyazlı ekip, 2. Eleme Turu’nda Danimarka temsilcisi Midtjylland’ı elemesi durumunda zorlu takımlarla eşleşebilir.
MUHTEMEL RAKİPLER AÇIKLANDI
Beşiktaş’ın 3. Eleme Turu’ndaki olası rakipleri şu şekilde:
Jagiellonia
Maccabi Tel-Aviv – Sheriff eşleşmesinin galibi
Anderlecht – Hammarby eşleşmesinin kazananı
Pafos – Hajduk Split eşleşmesinin galibi
Hradec Kralove – Tromso eşleşmesinden çıkacak takım
BİR İHTİMAL DAHA VAR
Bu takımların yanı sıra Sturm Graz ile Hearts eşleşmesini kaybeden ekip de Beşiktaş’ın potansiyel rakipleri arasında yer alıyor.
GÖZLER MİDTJYLLAND MAÇINDA
Kara Kartal, öncelikle Midtjylland karşısında turu geçerek Avrupa’daki yoluna devam etmeyi hedefliyor. Bu engelin aşılması halinde siyah-beyazlılar, 3. Eleme Turu’nda sahne alacak.
Beşiktaş’ta tüm planlar, Avrupa’da başarılı bir sezon geçirmek üzerine kurulmuş durumda.