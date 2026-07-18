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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi serüveninde bir üst tur için karşılaşabileceği rakipler netleşti. Siyah-beyazlı ekip, 2. Eleme Turu’nda Danimarka temsilcisi Midtjylland’ı elemesi durumunda zorlu takımlarla eşleşebilir.

MUHTEMEL RAKİPLER AÇIKLANDI

Beşiktaş’ın 3. Eleme Turu’ndaki olası rakipleri şu şekilde:

Jagiellonia

Maccabi Tel-Aviv – Sheriff eşleşmesinin galibi

Anderlecht – Hammarby eşleşmesinin kazananı

Pafos – Hajduk Split eşleşmesinin galibi

Hradec Kralove – Tromso eşleşmesinden çıkacak takım

BİR İHTİMAL DAHA VAR

Bu takımların yanı sıra Sturm Graz ile Hearts eşleşmesini kaybeden ekip de Beşiktaş’ın potansiyel rakipleri arasında yer alıyor.

GÖZLER MİDTJYLLAND MAÇINDA

Kara Kartal, öncelikle Midtjylland karşısında turu geçerek Avrupa’daki yoluna devam etmeyi hedefliyor. Bu engelin aşılması halinde siyah-beyazlılar, 3. Eleme Turu’nda sahne alacak.

Beşiktaş’ta tüm planlar, Avrupa’da başarılı bir sezon geçirmek üzerine kurulmuş durumda.