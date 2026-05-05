Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali Beşiktaş Konyaspor maçı’nda Beşiktaş JK, Konyaspor’u ağırladı.
Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
BARDHI’DEN KRİTİK PENALTI
Mücadelenin uzatma anlarında Konyaspor, Bardhi’nin 90+8. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti.
KONYASPOR FİNALE YÜKSELDİ
Kalan dakikalarda başka gol olmazken Konyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı ve finale yükseldi.
Konyaspor, finalde Gençlerbirliği - Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final maçı eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
FİNAL 22 MAYIS’TA
Türkiye Kupası finali 22 Mayıs’ta oynanacak. Şampiyonu belirleyecek karşılaşma Antalya Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.
BEŞİKTAŞ-KONYASPOR İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan Rıdvan, Ndidi, Orkun, Asllani,Olaitan, El Bilal, Oh.
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz Türüç, Bardhi, Dıogo, Muleka.
BEŞİKTAŞ 0-1 KONYASPOR (ÖNEMLİ ANLAR)
Adnan Deniz Kayatepe'nin düdüğüyle maça Konyaspor maça başladı.
UĞURCAN TOPU UZAKLAŞTIRDI
2' Beşiktaş'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Orkun'un pasında Rıdvan topa yetişemedi; Uğurcan araya girerek topu uzaklaştırdı.
OH ÇERCEVEYİ BULAMADI
6' Beşiktaş'ın sağ taraftan Orkun'la kullandığı köşe vuruşunda Oh yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Top yandan dışarıya çıktı.
TOP TACA ÇIKTI
12' Konyaspor'un atağında Melih'in pasını Deniz kontrol edemedi; top taca çıktı.
TOP BAHADIR'DA KALDI
17' Beşiktaş’ın üst üste kullandığı köşe vuruşlarının ardından Orkun’un sol kanattan kullandığı son kornerde top kaleci Bahadır’da kaldı.
ADİL ARAYA GİRDİ
20' Beşiktaş'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Asllani'den önce Adil araya girdi ve topu uzaklaştırdı.
TOP KORNERE ÇIKTI
24' Beşiktaş, sol kanattan Rıdvan'la tehlikeli geldi; Nagalo araya girdi ve top kornere çıktı.
OH YERDE KALDI
34' Beşiktaş'ın hızlı çıkışında orta alanda Oh, Adil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem'den uyarı geldi
Beşiktaş’ta El Bilal Toure’nin sert şutu direkte patladı!— atv (@atvcomtr) May 5, 2026
Beşiktaş - Konyaspor maçı şimdi atv'de!
İzlemek için ➡️ https://t.co/zr2lyazzeT#Beşiktaş #Konyaspor #atv #ZTK pic.twitter.com/SJncjQrgzm
TOP DİREKTE PATLADI
36' Beşiktaş’ta sol kanatta topla buluşan El-Bilal Toure, ceza sahası yayının üzerinden şutunu çekti. Top direkten döndü.
TOP TACA ÇIKTI
43' Beşiktaş'ta sol kanatta topla buluşan Toure, Uğurcan'dan sıyrılamadı; top taca çıktı.
BEŞİKTAŞ 0-0 KONYASPOR (İLK YARI SONUCU)
Adnan Deniz Kayatepe'nin düdüğüyle 2. yarıya Beşiktaş başladı.
TOP ÜSTTEN DIŞARI ÇIKTI
48' Konyaspor'un orta alandan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi uzaklardan şutunu çekti; top farklı bir şekilde dışarı çıktı.
RIDVAN TOPU UZAKLAŞTIRDI
51' Konyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Rıdvan Yılmaz araya girerek topu uzaklaştırdı.
ADİL ARAYA GİRDİ, TOP BAHADIR'DA KALDI
62' Beşiktaş’ta Olitan’ın sol kanattan taşıdığı topta merkezde dikine ilerleyişi sonrası pasını Oh’a verdi. Adil Oh’un şutunda savunma araya girdi, seken topu kaleci Bahadır kontrol etti.
ORKUN'UN ŞUTUNDA TOP DİREKTE PATLADI
64' Orkun ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu attı; top direkte patladı.
AGBADOU'NUN ŞUTUNDA TOP DIŞARIYA ÇIKTI
67' Beşiktaş'ta ceza sahası dışında topla buluşan Agbadou uzaklardan şutunu çekti; top üstten dışarıya çıktı.
ASLLANI VURDU! TOP DIŞARIDA
75' Beşiktaş’ta Olaitan’ın havalandırdığı topta Asllani ceza sahası içinin sağ tarafından şutunu çekti, top auta çıktı.
KONYASPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI
80' Berkan Kutlu'nun sol kanatta yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde Bardhi tekte şutunu çekti; top yandan dışarı çıktı.
BEŞİKTAŞ BİR KEZ DAHA GOLE YAKLAŞTI
83' Beşiktaş'ın sağ taraftan Asllani ile kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Ndidi kafa vuruşunu yaptı; top yandan dışarı çıktı.
Konyaspor’un Bardhi ile kazandığı gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.#Beşiktaş #Konyaspor #atv #ZTK pic.twitter.com/lvZD3j6Mnk— atv (@atvcomtr) May 5, 2026
GOL OFSAYT NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ
87' Berkan Kutlu'nun pasında topa hareketlenen Bardhi topu ağlara gönderdi; ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
#Beşiktaş: 0 - #Konyaspor: 1— atv (@atvcomtr) May 5, 2026
Gol: Bardhi ⚽ (Dk. 90+8)#atv #ZTK pic.twitter.com/F3jjCKGMWg
BARDHI'NİN PENALTI GOLÜYLE KONYASPOR 1-0 ÖNE GEÇTİ
90+8'de topun başına geçen Enis Bardhi attığı golle Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.