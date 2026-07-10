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Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Leandro Trossard transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim ile oyuncunun temsilcisi arasındaki görüşmeler sürerken, transferin kaderini belirleyecek kritik günlere girildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

İddialara göre Beşiktaş ile Leandro Trossard'ın menajeri arasında yapılan görüşmeler olumlu geçti. Belçikalı futbolcunun siyah-beyazlı kulübün sunduğu projeye sıcak baktığı ve yapılan teklifi değerlendirmeye devam ettiği belirtildi.

KRİTİK 48 SAAT BAŞLADI

Transfer sürecinde belirleyici olacak 48 saate girildiği ifade edildi. İspanya-Belçika maçının ardından tarafların yeniden bir araya gelerek son detayları görüşmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE İDDİALARINA NET CEVAP

Trossard cephesi, son günlerde ortaya atılan Fenerbahçe iddialarını ise kesin bir dille yalanladı. Oyuncunun temsilcilerinin, "Böyle bir durum kesinlikle yok." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

BAŞARILI SEZON GEÇİRDİ

31 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 50 resmi maçta 8 gol ve 11 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergiledi.

DÜNYA KUPASI'NDA DA ÖNE ÇIKTI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika ile çeyrek finale yükselen Leandro Trossard, turnuvada şu ana kadar 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.