Beşiktaş'a yıldız stoper geliyor: Agbadou'nun partneri olacak

Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Athletic Bilbao forması giyen Aymeric Laporte oldu. 31 yaşındaki İspanyol stoperin, geçtiğimiz sezondan bu yana siyah-beyazlıların transfer listesinde yer aldığı öğrenildi. Sergen Yalçın'ın da transfere onay verdiği iddia edildi.