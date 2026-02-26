Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Beşiktaş'a yıldız stoper geliyor: Agbadou'nun partneri olacak

Beşiktaş'a yıldız stoper geliyor: Agbadou'nun partneri olacak

Süper Lig'de iyi bir ivme yakalayan Beşiktaş, stopere takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip transfer çalışmalarına şimdiden başladı. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Beşiktaş'a yıldız stoper geliyor: Agbadou'nun partneri olacak - Resim: 1

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Beşiktaş, yeni sezon planlamasına da şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar özellikle savunma hattını daha güçlü bir seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

1 8
Beşiktaş'a yıldız stoper geliyor: Agbadou'nun partneri olacak - Resim: 2

Emmanuel Agbadou'nun performansından son derece memnun olan Beşiktaş yönetimi, Fildişi Sahilli stoperin yanına tecrübeli bir isim takviyesi yapmak istiyor.

2 8
Beşiktaş'a yıldız stoper geliyor: Agbadou'nun partneri olacak - Resim: 3

Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Athletic Bilbao forması giyen Aymeric Laporte oldu. 31 yaşındaki İspanyol stoperin, geçtiğimiz sezondan bu yana siyah-beyazlıların transfer listesinde yer aldığı öğrenildi. Sergen Yalçın'ın da transfere onay verdiği iddia edildi.

3 8
Beşiktaş'a yıldız stoper geliyor: Agbadou'nun partneri olacak - Resim: 4

Yeni sezonda savunma hattını mutlaka güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, İspanyol savunmacının listedeki en önemli adaylardan biri olduğu belirtiliyor. Laporte aynı zamanda İspanya Milli Futbol Takımı'nın da formasını giyiyor.

4 8
Beşiktaş'a yıldız stoper geliyor: Agbadou'nun partneri olacak - Resim: 5

Solak stoper Laporte, geriden oyun kurma becerisi ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Tecrübeli stoper, Manchester City döneminde Pep Guardiola'nın en çok tercih ettiği isimlerden biri olmuştu.

5 8
Beşiktaş'a yıldız stoper geliyor: Agbadou'nun partneri olacak - Resim: 6

Laporte kariyerinin en parlak dönemini Manchester City'de yaşadı.

6 8
Beşiktaş'a yıldız stoper geliyor: Agbadou'nun partneri olacak - Resim: 7

2018-2023 yılları arasında İngiliz ekibinde forma giyen İspanyol savunmacı; 6 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 FA Kupası zaferi yaşadı. City kariyerinde 180 resmi maça çıkan Laporte, 12 gol ve 10 asistlik katkı verdi.

7 8
Beşiktaş'a yıldız stoper geliyor: Agbadou'nun partneri olacak - Resim: 8

Laporte, bu sezon Athletic Bilbao formasıyla 18 resmi maça çıktı. İspanyol yıldızın, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakacağı iddia edildi.

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro