Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Beşiktaş, yeni sezon planlamasına da şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar özellikle savunma hattını daha güçlü bir seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.
Beşiktaş'a yıldız stoper geliyor: Agbadou'nun partneri olacak
Süper Lig'de iyi bir ivme yakalayan Beşiktaş, stopere takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip transfer çalışmalarına şimdiden başladı. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Emmanuel Agbadou'nun performansından son derece memnun olan Beşiktaş yönetimi, Fildişi Sahilli stoperin yanına tecrübeli bir isim takviyesi yapmak istiyor.
Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Athletic Bilbao forması giyen Aymeric Laporte oldu. 31 yaşındaki İspanyol stoperin, geçtiğimiz sezondan bu yana siyah-beyazlıların transfer listesinde yer aldığı öğrenildi. Sergen Yalçın'ın da transfere onay verdiği iddia edildi.
Yeni sezonda savunma hattını mutlaka güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, İspanyol savunmacının listedeki en önemli adaylardan biri olduğu belirtiliyor. Laporte aynı zamanda İspanya Milli Futbol Takımı'nın da formasını giyiyor.
Solak stoper Laporte, geriden oyun kurma becerisi ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Tecrübeli stoper, Manchester City döneminde Pep Guardiola'nın en çok tercih ettiği isimlerden biri olmuştu.
Laporte kariyerinin en parlak dönemini Manchester City'de yaşadı.
2018-2023 yılları arasında İngiliz ekibinde forma giyen İspanyol savunmacı; 6 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 FA Kupası zaferi yaşadı. City kariyerinde 180 resmi maça çıkan Laporte, 12 gol ve 10 asistlik katkı verdi.
Laporte, bu sezon Athletic Bilbao formasıyla 18 resmi maça çıktı. İspanyol yıldızın, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakacağı iddia edildi.