02 Mart 2026 Pazartesi
Beşiktaş'a Altay dışında bir kaleci adayı daha: Premier Lig devinden

Beşiktaş'a Altay dışında bir kaleci adayı daha: Premier Lig devinden

Süper Lig'e çıkışını sürdüren Beşiktaş, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Siyah-beyazlı ekip, kaleci transferi için Altay Bayındır dışında Premier Lig'den bir ismi daha gündemine aldı. İşte detaylar...

Hande Karacan Hande Karacan
Beşiktaş'a Altay dışında bir kaleci adayı daha: Premier Lig devinden

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Kocaelispor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle çıkışını sürdürdü.

Beşiktaş'a Altay dışında bir kaleci adayı daha: Premier Lig devinden - Resim: 2

Siyah-beyazlı ekip önümüzdeki sezonun transfer planlamasına da şimdiden başladı.

Beşiktaş'a Altay dışında bir kaleci adayı daha: Premier Lig devinden - Resim: 3

Devre arasında Mert Günok ile yolların ayrılması sonrası kaleci arayışına giren Kartal'da Devis Vasquez Roma'dan kiralık olarak transfer edildi.

Beşiktaş'a Altay dışında bir kaleci adayı daha: Premier Lig devinden - Resim: 4

Siyah-beyazlı ekipte henüz resmi maça çıkmayan Kolombiyalı eldivenin önümüzdeki sezon takımda kalması beklenmiyor.

Beşiktaş'a Altay dışında bir kaleci adayı daha: Premier Lig devinden - Resim: 5

Siyah-beyazlı ekipte as kaleci konumunda Ersin Destanoğlu bulunuyor.

Beşiktaş'a Altay dışında bir kaleci adayı daha: Premier Lig devinden - Resim: 6


Beşiktaş’ta kaleci transferinden Türk eldiven Altay Bayındır ismi öne çıkarken, listeye bir oyuncu daha eklendi.

Beşiktaş'a Altay dışında bir kaleci adayı daha: Premier Lig devinden - Resim: 7

Siyah-beyazlılarda, sezon başında Manchester City’ye transfer olan James Trafford ismi de gündeme geldi.

Beşiktaş'a Altay dışında bir kaleci adayı daha: Premier Lig devinden - Resim: 8

Donnarumma takviyesinin ardından İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan 23 yaşındaki kaleci, oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Beşiktaş'a Altay dışında bir kaleci adayı daha: Premier Lig devinden - Resim: 9

Başarılı İngiliz kaleciyle Beşiktaş'ın dışında Premier Lig'den de ekipler de ilgileniyor.

Beşiktaş'a Altay dışında bir kaleci adayı daha: Premier Lig devinden - Resim: 10

Sergen Yalçın'ın isteğiyle, siyah-beyazlı ekibin sezon sonunda iki isimden birini transfer etmesi muhtemel.

Beşiktaş'a Altay dışında bir kaleci adayı daha: Premier Lig devinden - Resim: 11

Altay Bayındır Performansı
27 yaşındaki file bekçisi, Manchester United kariyerinde tüm kulvarlarda toplamda 17 karşılaşmaya çıktı

Beşiktaş'a Altay dışında bir kaleci adayı daha: Premier Lig devinden - Resim: 12

Trafford Performansı
Sezon başında Bunley'den transfer edilen James Trafford, bu sezon Manchester City formasıyla 11 maça çıkarken kalesinde 9 gol gördü.

