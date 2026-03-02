Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Kocaelispor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle çıkışını sürdürdü.
Beşiktaş'a Altay dışında bir kaleci adayı daha: Premier Lig devinden
Süper Lig'e çıkışını sürdüren Beşiktaş, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Siyah-beyazlı ekip, kaleci transferi için Altay Bayındır dışında Premier Lig'den bir ismi daha gündemine aldı. İşte detaylar...Hande Karacan
Siyah-beyazlı ekip önümüzdeki sezonun transfer planlamasına da şimdiden başladı.
Devre arasında Mert Günok ile yolların ayrılması sonrası kaleci arayışına giren Kartal'da Devis Vasquez Roma'dan kiralık olarak transfer edildi.
Siyah-beyazlı ekipte henüz resmi maça çıkmayan Kolombiyalı eldivenin önümüzdeki sezon takımda kalması beklenmiyor.
Siyah-beyazlı ekipte as kaleci konumunda Ersin Destanoğlu bulunuyor.
Beşiktaş’ta kaleci transferinden Türk eldiven Altay Bayındır ismi öne çıkarken, listeye bir oyuncu daha eklendi.
Siyah-beyazlılarda, sezon başında Manchester City’ye transfer olan James Trafford ismi de gündeme geldi.
Donnarumma takviyesinin ardından İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan 23 yaşındaki kaleci, oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.
Başarılı İngiliz kaleciyle Beşiktaş'ın dışında Premier Lig'den de ekipler de ilgileniyor.
Sergen Yalçın'ın isteğiyle, siyah-beyazlı ekibin sezon sonunda iki isimden birini transfer etmesi muhtemel.
Altay Bayındır Performansı
27 yaşındaki file bekçisi, Manchester United kariyerinde tüm kulvarlarda toplamda 17 karşılaşmaya çıktı
Trafford Performansı
Sezon başında Bunley'den transfer edilen James Trafford, bu sezon Manchester City formasıyla 11 maça çıkarken kalesinde 9 gol gördü.