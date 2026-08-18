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Geçtiğimiz aylarda Muhammed Salah, Irie gibi sağ kanat oyuncularıyla ilgilenen Beşiktaş, kancayı İtalya’ya taktı. Siyah-beyazlılar son olarak Juventus forması giyen Arjantinli Nico Gonzalez’i gündemine aldığı iddia edildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Belçika basınından gelen haberlere göre Süper Lig devi , 28 yaşındaki futbolcu için Juventus’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İtalyan temsilcisinin ise ilk süreçte futbolcuyu bonservisiyle satmayı düşündüğü aktarıldı.

37 MAÇTA 5 GOLE İMZA ATTI

Arjantinli oyuncu geçtiğimiz sezonu da Atletico Madrid'de kiralık olarak geçirmişti. Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 37 maça çıkarken 5 kez de rakip fileleri havalandırdı.