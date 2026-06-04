Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN'e konuk oldu.

Beşiktaş'a soğuk duş: Bahçeşehir Koleji 22 sayı farkla kazanarak seriyi eşitledi - Resim : 1

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, ilk çeyreği 22-20 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı çift hanelere kadar çıkaran Bahçeşehir Koleji karşısında toparlanan Beşiktaş, yakaladığı seriyle devreye 48-43 üstün girdi.

Beşiktaş'a soğuk duş: Bahçeşehir Koleji 22 sayı farkla kazanarak seriyi eşitledi - Resim : 2

İKİNCİ YARIDA OYUNUN KONTROLÜ EL DEĞİŞTİRDİ

Üçüncü çeyrekte özellikle dış atışlarda etkili olan Bahçeşehir Koleji, İsmet Akpınar'ın sayılarıyla oyuna denge getirdi. Hücumda temposunu artıran konuk ekip, son periyoda 74-64'lük avantajla girmeyi başardı.

Beşiktaş'a soğuk duş: Bahçeşehir Koleji 22 sayı farkla kazanarak seriyi eşitledi - Resim : 3

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 22 SAYI FARKLA KAZANDI

Final periyodunda üstünlüğünü sürdüren Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ın geri dönüşüne izin vermedi. Hücumdaki etkili performansını sürdüren konuk takım mücadeleyi 101-79 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi.

Beşiktaş'a soğuk duş: Bahçeşehir Koleji 22 sayı farkla kazanarak seriyi eşitledi - Resim : 4

SERİDE EV SAHİPLİĞİ BAHÇEŞEHİR'E GEÇİYOR

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin üçüncü maçı, 6 Haziran Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.