Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN'e konuk oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, ilk çeyreği 22-20 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı çift hanelere kadar çıkaran Bahçeşehir Koleji karşısında toparlanan Beşiktaş, yakaladığı seriyle devreye 48-43 üstün girdi.
İKİNCİ YARIDA OYUNUN KONTROLÜ EL DEĞİŞTİRDİ
Üçüncü çeyrekte özellikle dış atışlarda etkili olan Bahçeşehir Koleji, İsmet Akpınar'ın sayılarıyla oyuna denge getirdi. Hücumda temposunu artıran konuk ekip, son periyoda 74-64'lük avantajla girmeyi başardı.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 22 SAYI FARKLA KAZANDI
Final periyodunda üstünlüğünü sürdüren Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ın geri dönüşüne izin vermedi. Hücumdaki etkili performansını sürdüren konuk takım mücadeleyi 101-79 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi.
SERİDE EV SAHİPLİĞİ BAHÇEŞEHİR'E GEÇİYOR
Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin üçüncü maçı, 6 Haziran Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.