Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta Filipe Luis ismi listenin üst sıralarındaki yerini koruyor.

Siyah beyazlı yönetimin Brezilyalı teknik adamla ilk resmi görüşmesini gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İLK TEMAS OLUMLU GEÇTİ

Yapılan görüşmede Beşiktaş yönetiminin kulübün teknik yapılanmasını ve gelecek planlarını detaylı şekilde anlattığı öğrenildi.

Filipe Luis’in de kendi futbol anlayışı ve çalışma sistemiyle ilgili taleplerini yönetime ilettiği ve taraflar arasındaki ilk temasın olumlu geçtiği belirtilse de henüz kesin karar aşamasına gelinmediği ifade edildi.

LEVERKUSEN DEVREYE GİRDİ

Sky Almanya’nın haberine göre; sezonun sona ermesinin ardından Albert Riera ile yollarını ayıran Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen de Filipe Luis’i teknik direktör adayları arasında ilk sırada tutuyor.

FULHAM VE STRASBOURG DA TAKİPTE

Öte yandan İngiltere’den Fulham ile Fransa’dan Strasbourg’un da genç teknik adamı yakından takip ettiği iddia ediliyor.

FİLIPE LUIS KARAR İÇİN SÜRE İSTEDİ

Brezilyalı teknik adamın Avrupa’dan gelen tüm teklifleri değerlendirmek istediği ve nihai kararını daha sonra vereceğini Beşiktaş yönetimine ilettiği öğrenildi. Ancak siyah beyazlı yönetim kısa süre içerisinde bir geri dönüş bekliyor. Aksi halde alternatif isimler üzerinde yoğunlaşmayı planlıyor.

B PLANI RAZVAN LUCESCU

Bu isimlerden birisi de daha önce de gündeme gelen Razvan Lucescu olarak öne çıkıyor. Eğer Filipe Luis'ten istenilen sonuç alınamazsa Razvan Lucescu için resmi girişimler başlayabilir.







