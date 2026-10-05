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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

VINCENZO ITALIANO TAKTİK ÇALIŞTIRDI

Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra savunma ve hücum organizasyonları üzerinde dururken antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

VLAHOVIC TAKIMA DÖNDÜ

Siyah-beyazlılarda günün dikkat çeken gelişmesi Dusan Vlahovic'ten geldi. Sakatlığını atlatan Sırp golcü, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Beşiktaş, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına 6 Ekim Salı günü saat 11.30'da basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.