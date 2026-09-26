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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda DaQuan Jeffries'in sağlık durumu belli oldu. ABD'li forvet, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Valencia Basket ile oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde sol el bileğinden sakatlandı.

29 yaşındaki basketbolcu, yaşadığı sakatlığa rağmen takımına katkı sağlamak için maça devam etti.

BİLEĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde Jeffries'in sol el bileğindeki bir kemikte kırık olduğu belirlendi. Tecrübeli oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "DaQuan Jeffries'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.