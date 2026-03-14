Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Gençlebirliği ile oynayacağı maç öncesi Ankara'da konaklayacağı otele gelen Beşiktaş kafilesini sihay beyazlı taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.
TARAFTARLAR SERGEN YALÇIN VE FUTBOLCULARA MORAL VERDİ
Otel önünde toplanan Beşiktaşlı taraftarlar meşale ve tezahüratlarla takımlarını karşılayarak moral verdi.
Beşiktaşlı taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculara yoğun sevgi gösterdi.
Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı yarın saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak.