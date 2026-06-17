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Takımın başına Vincenzo Italiano’yu getiren Beşiktaş’ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

Ersin Destanoğlu'nun ayrılığı beklenirken siyah-beyazlı ekipte kaleci takviyesi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ALEXANDER NÜBEL GÜNDEMDE

TRT Spor’un haberine göre Beşiktaş, bonservisi Bayern Münih’te bulunan Alexander Nübel ile ilgileniyor. Kartal’ın 29 yaşındaki Alman kaleciyi transfer listesine aldığı ifade edildi.

Transfer için farklı formüllerin masada olduğu, Beşiktaş’ın kiralama ve bonservissiz transfer seçeneklerini değerlendirdiği aktarıldı.

STUTTGART PERFORMANSI

Geride kalan sezonda kiralık olarak Stuttgart forması giyen Nübel, 49 maçta görev yaptı ve 14 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Alman kalecinin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ederken, güncel piyasa değerinin 12 milyon euro olduğu belirtildi.

DÜNYA KUPASI KADROSUNDA

Alexander Nübel’in Almanya’nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldığı ifade edildi.