Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk edecek.
Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.
Tek maç eleme sistemine göre yapılacak karşılaşmayı kazanan ekip, yarı finale yükselen taraf olacak.
Kupada C Grubu’nda yer alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Keçiörengücü’nün bulunduğu grubu 10 puanla zirvede tamamladı.
Siyah-beyazlılar, grup aşamasında Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor’u mağlup ederken, Kocaelispor ile eşitliği bozamadı.
Beşiktaş, turu geçmesi halinde yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
TEK EKSİK KARTAL KAYRA YILMAZ
Beşiktaş’ta Alanyaspor karşılaşması öncesinde kadroda yalnızca bir eksik bulunuyor.
Sezonu sakatlığı nedeniyle kapatan Kartal Kayra Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek.
KUPADA İLK RANDEVU
Beşiktaş ile Alanyaspor, Türkiye Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip, yarı finale adını yazdırabilmek için sahaya çıkacak.
KUPA BAŞARILARI
Beşiktaş, Türkiye Kupası’nı bugüne kadar 11 kez kazanma başarısı gösterdi.
Alanyaspor ise 2019-2020 sezonunda finale yükselmiş, ancak Trabzonspor karşısında 2-0 kaybederek kupayı kaçırmıştı.
Siyah-beyazlı ekip 12. şampiyonluğunu hedeflerken, Alanyaspor tarihindeki ilk kupa zaferi için mücadele edecek.