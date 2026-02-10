EuroCup'ta normal sezonun son haftasında deplasmanda Yunan ekibi Panionios'u 114-74 mağlup eden Beşiktaş, tribünde açılan Türk polisini ve manevi değerlerimizi hedef alan alçak pankarta hem sahada hem de medyada cevap verdi.

Rakibini 40 sayı farkla devirerek sahadan silen Siyah Beyazlılar, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla da tribündeki bu çirkin eyleme sert tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ: 'EN AĞIR ŞEKİLDE KINIYOR VE LANETLİYORUZ'

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımımızın BKT EuroCup’ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı’nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı yalnızca Beşiktaş’a değil, Türk milletinin onuruna, tarihine ve kutsallarına yönelmiş açık bir nefret eylemidir. Hiçbir spor organizasyonu, hiçbir platform; düşmanlığı, ırkçılığı ve milli değerlerimize yönelik hakareti meşrulaştıramaz. Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz. Beşiktaş JK olarak; bu provokasyonun sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer rezaletlerin tekrar yaşanmaması adına EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz."

ÖZKAN ARSEVEN: 'ORADA YAŞADIKLARIMIZI KİMSE YAŞAMAK İSTEMEZ'

Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, A Spor canlı yayınına bağlanarak Atina'da yaşananlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Arseven, "Bir rekabet olacağını düşünüyorduk ama biz Atina'ya basketbol oynamaya geldik. Orada yaşadıklarımızı kimse yaşamak istemez. Salona adım attığımız andan itibaren gerginliği hissettik. Sadece pankart değil, bizlere, oyunculara, koçumuza, ailelerimize inanılmaz derecede küfürler ve hakaretler edildi. Sporun içinde büyümüş insanlar olarak bunları görmek gerçekten üzücü." diye konuştu.