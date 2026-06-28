Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Beşiktaş yeni sezonu 14 eksikle açtı: Italiano ilk kez sahaya indi

Beşiktaş yeni sezonu 14 eksikle açtı: Italiano ilk kez sahaya indi

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki ilk antrenmanda izinli ve kadroda düşünülmeyen oyunculardan birçok isim yer almadı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Beşiktaş yeni sezonu 14 eksikle açtı: Italiano ilk kez sahaya indi - Resim: 1

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının ilk antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Vincenzo Italiano da takımla ilk kez sahaya çıktı.

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Beşiktaş yeni sezonu 14 eksikle açtı: Italiano ilk kez sahaya indi - Resim: 2

Antrenman öncesinde futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan İtalyan teknik adam, ardından çalışmayı başlattı.

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Beşiktaş yeni sezonu 14 eksikle açtı: Italiano ilk kez sahaya indi - Resim: 3

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti. İlk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman daha sonra basına kapalı olarak sürdü.

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Beşiktaş yeni sezonu 14 eksikle açtı: Italiano ilk kez sahaya indi - Resim: 4

HAZIRLIKLAR 14 EKSİKLE BAŞLADI

Beşiktaş'ta izinli olan Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh ilk çalışmada yer almadı.

Wilfred Ndidi, Felix Uduokhai ve Junior Olaitan'ın ise önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.

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Beşiktaş yeni sezonu 14 eksikle açtı: Italiano ilk kez sahaya indi - Resim: 5

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili ile son 32 turuna yükselen Emmanuel Agbadou da antrenmanda yer almayan isimler arasında bulundu.

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Beşiktaş yeni sezonu 14 eksikle açtı: Italiano ilk kez sahaya indi - Resim: 6

Teknik heyetin yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç da ilk idmana katılmadı.

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Beşiktaş yeni sezonu 14 eksikle açtı: Italiano ilk kez sahaya indi - Resim: 7

Öte yandan futbol direktörü Önder Özen ile futbol teknik ve scouting direktörü Eduard Graf da sezonun ilk çalışmasını tesislerde takip etti.

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