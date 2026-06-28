Beşiktaş yeni sezonu 14 eksikle açtı: Italiano ilk kez sahaya indi

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının ilk antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Vincenzo Italiano da takımla ilk kez sahaya çıktı.
Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının ilk antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Vincenzo Italiano da takımla ilk kez sahaya çıktı.
Antrenman öncesinde futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan İtalyan teknik adam, ardından çalışmayı başlattı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti. İlk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman daha sonra basına kapalı olarak sürdü.
HAZIRLIKLAR 14 EKSİKLE BAŞLADI
Beşiktaş'ta izinli olan Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh ilk çalışmada yer almadı.
Wilfred Ndidi, Felix Uduokhai ve Junior Olaitan'ın ise önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili ile son 32 turuna yükselen Emmanuel Agbadou da antrenmanda yer almayan isimler arasında bulundu.
Teknik heyetin yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç da ilk idmana katılmadı.
Öte yandan futbol direktörü Önder Özen ile futbol teknik ve scouting direktörü Eduard Graf da sezonun ilk çalışmasını tesislerde takip etti.