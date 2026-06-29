2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği ilk antrenmanla başlayan Beşiktaş, siyah beyazlı taraftarların merakla beklediği yeni sezon formalarını da tanıttı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği iç saha, deplasman ve üçüncü forması taraftarın beğenisine sunuldu.
Beşiktaş'ın iç saha formasında klasik siyah-beyaz çubuklu tasarım tercih edilirken, deplasman forması sade beyaz renk ağırlıklı hazırlandı. Üçüncü forma ise sade siyah üzerine kullanılan kırmızı detaylarıyla dikkat çekti.
Yeni sezon öncesi görücüye çıkan formalar, kısa sürede sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarların gündemine oturdu.