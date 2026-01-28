Beşiktaş ara transfer döneminin ilk icraatını gerçekleştirdi. Aston Villa'dan genç savunma oyuncusu Yasin özcan siyah beyazlı kulüple sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada transferin detayları da duyurduldu.

Beşiktaş Yasin Özcan'ı resmen açıkladı: Transferin detayları belli oldu - Resim : 1

BEŞİKTAŞ YASİN ÖZCAN İLE 1+4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Beşiktaş'ın Yasin Özcan transferiyle ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Yasin Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."