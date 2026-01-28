Beşiktaş ara transfer döneminin ilk icraatını gerçekleştirdi. Aston Villa'dan genç savunma oyuncusu Yasin özcan siyah beyazlı kulüple sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada transferin detayları da duyurduldu.

BEŞİKTAŞ YASİN ÖZCAN İLE 1+4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Beşiktaş'ın Yasin Özcan transferiyle ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Yasin Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."