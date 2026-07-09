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Kaynak: AA

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya kampında sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçlarına yarın devam edecek.

İLK RAKİP MATTERSBURG

Siyah-beyazlı ekip, günün ilk maçında TSİ 18.00’de Avusturya temsilcisi Mattersburg ile karşı karşıya gelecek.

İKİNCİ MAÇ WİDZEW LODZ’A KARŞI

Beşiktaş, ilk karşılaşmanın ardından TSİ 19.30’da Polonya ekibi Widzew Lodz ile mücadele edecek.

MAÇLAR 35’ER DAKİKALIK İKİ DEVRE OYNANACAK

Pappelstadion’da oynanacak iki hazırlık karşılaşması da 35’er dakikalık iki devre halinde gerçekleştirilecek.

KAMP PERFORMANSI

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Gyirmot’u 2-1 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada ise MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kalmıştı.