Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gündeme gelen isimlerden biri resmiyet kazandı.
Başkan Serdal Adalı'nın transfer çalışmalarına dair yaptığı açıklamada Nuno Tavares'in ismini ilk kez kamuoyuna duyurdu.
"Nuno Tavares'i transfer etmek için uğraşıyoruz." diyen sosyal medyanın baskısına yenik düşüp aceleci davranarak istedikleri transferlerde de gereğinden fazla ücret vermeyeceklerini belirtti.
Başkan Adalı, "Gündemimizdeki oyuncuları bizim istediğimiz şartlarda almaya çalışıyoruz. Hepimiz günde 20 saat çalışıyoruz. Kimse panik yapmasın." diye konuştu.