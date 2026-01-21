Süper Lig'in dev takımlarından Beşiktaş'ta ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Svensson, Jurasek, Mert Günok, Paulista ve Rafa Silva takımdan ayrıldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Wlifred Ndidi'nin de ayrılığı gündemde.

Premier Lig takımlarından Manchester United, Siyah-beyazlı ekipten Ndidi transferini bitirmek için çalışmalara başladı.

NİJERYA MİLLİ TAKIMI

Wilfred Ndidi, aynı zamanda Nijerya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor. Deneyimli isim, Nijerya formasıyla 75 maça çıktı.

KISA SÜREDE KAPTANLIK

Sezon başında bir diğer İngiltere ekibi Leicester City'den 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ndidi, Beşiktaş'ta 2. kaptanlığa kadar yükseldi

KARİYERİ

Kariyerine ülkesinde başlayan Ndidi, 2015 yılında Belçika ekibi Genk'e transfer oldu. Gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız, 2017 yılında Leicester City'e transfer oldu ve İngiliz ekibinde 303 maça çıktı. Bu süreçte 18 gol atarken 22 de asist yaptı.