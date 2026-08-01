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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 29 yaşındaki Güney Sudan asıllı ABD'li uzun Wenyen Gabriel ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Siyah-beyazlılar, 2.06 boyundaki forvet/pivotu kadrosuna katarak yeni sezon öncesi pota altı rotasyonunu güçlendirdi.

WENYEN GABRIEL KİMDİR?

NCAA’de Kentucky Wildcats formasıyla tamamladığı kolej kariyerinin ardından 2018 yılında profesyonel kariyerine Sacramento Kings formasıyla adım atan Gabriel, NBA’de ayrıca Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers ve Memphis Grizzlies gibi kulüplerde forma giydi.

2024’te Maccabi formasıyla adım attığı Euroleague’de Panathinaikos ve Bayern Münih formaları da giyen 2.06 metre boyundaki Gabriel’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.