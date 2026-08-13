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Beşiktaş, Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline alan Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

BEŞİKTAŞ 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIĞI VLAHOVIC'İN MAAŞINI AÇIKLADI

Yapılan anlaşmaya göre; siyah beyazlı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Sırp golcüye her sezon 7.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ

Siyah beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in transferi konusunda, oyuncu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her bir futbol sezonu için 7.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir."