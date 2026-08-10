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Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, hücum hattına dünya çapında bir yıldız kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Siyah-beyazlıların Juventus'tan ayrıldıktan sonra bonservisini eline alan Dusan Vlahovic'in transferinde önemli gelişmeler yaşandığı ileri sürüldü.

TRANSFER İHTİMALİ SON SAATLERDE ARTTI

İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre, Dusan Vlahovic'in Beşiktaş'a transfer olma ihtimali son saatlerde ciddi şekilde arttı.

Taraflar arasındaki temasların yoğunlaştığı belirtilirken önümüzdeki haftanın transfer görüşmeleri açısından belirleyici olacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ 3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF ETTİ

Haberde Beşiktaş'ın Sırp santrforu kadrosuna katmak için önemli bir ekonomik paket hazırladığı da aktarıldı.

Siyah-beyazlıların, menajer Federico Pastorello'nun aracılık ettiği görüşmelerde Vlahovic'e yüksek ücretli 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.