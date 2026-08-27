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Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor play-off turunda kritik rövanş maçlarına çıkıyor.

Bugün oynanacak rövanş maçlarının sonuçlarına göre iki takımın da Avrupa'da yoluna hangi organizasyonda devam edeceği belli olacak. Futbolseverler UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediyor.

AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasının kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.

Her iki organizasyonun lig aşamasında 36'şar takım mücadele edecek. Takımlar UEFA katsayılarına göre dörder torbaya ayrılacak.

Avrupa Ligi'nde her takımın 8 farklı rakibi belirlenirken, Konferans Ligi'nde takımlar 6 farklı rakiple eşleşecek.

BEŞİKTAŞ AVANTAJLI GİDİYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'e konuk olacak.

İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, avantajını koruyarak Avrupa Ligi'nin lig aşamasına kalmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde yarınki kurada Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli olacak. Siyah-beyazlılar elenmesi durumunda ise Avrupa macerasını Konferans Ligi'nde sürdürecek.

TRABZONSPOR TUR İÇİN MACARİSTAN'DA

Trabzonspor ise Ferencvaros karşısında ilk maçta aldığı 1-0'lık mağlubiyeti tersine çevirmek için sahaya çıkacak.

Bordo-mavililer, Macaristan'daki rövanşta rakibini eleyerek adını UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına yazdırmaya çalışacak.

Trabzonspor'un Ferencvaros'u elemesi durumunda Avrupa Ligi'nde, elenmesi halinde ise Konferans Ligi'nde yoluna devam edeceği kura çekiminin ardından rakipleri netleşecek.

GÖZLER ÖNCE RÖVANŞLARDA SONRA KURADA

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki kaderi bugün oynanacak rövanş karşılaşmalarıyla belli olacak.

İki temsilcimizin sonuçlarının ardından gözler yarın Monaco'da çekilecek Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuralarına çevrilecek.