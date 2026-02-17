Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ile Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmenin ardından Hacıosmanoğlu, Öztopaloğlu ve Atasoy’a A Milli Takım forması takdim etti.

