Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ile Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Beşiktaş ve Trabzonspor'dan TFF'ye ziyaret - Resim : 1

Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmenin ardından Hacıosmanoğlu, Öztopaloğlu ve Atasoy’a A Milli Takım forması takdim etti.

