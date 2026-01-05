2 Ocak’ta başlayan ara transfer döneminde kadrosunu sol kanat mevkisinde güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica’da oynayan Norveçli futbolcu Andreas Schjelderup için harekete geçti. Beşiktaş’ın transferde Roma ile yarışıyor.

TALEP EDİLEN FİYAT

Beşiktaş, Andreas Schjelderup’ü şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, belirlenen kriterler gerçekleştiğinde Schjelderup’ün bonservisini almak zorunda olacak. Benfica’nın teklifi kabul etmesi durumunda, bu transferden 18 milyon euro gelir elde edebileceği ifade edildi.

SCHJELDERUP’UN AYRILIK TALEBİ

21 yaşındaki Norveçli Andreas Schjelderup, Benfica’dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Futbolcunun hangi takıma gitmek istediği ise belirsiz. Genç isim oynama talebini karşılayacağı bir takımı tercih edecek.

SEZON KARNESİ

Norveçli genç isim, bu sezon Benfica formasıyla 22 resmi maça çıkarken 2 gol attı, 3 asist yaptı.