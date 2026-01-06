Beşiktaş’ta kadro dışı kalan tecrübeli kaleci Mert Günok’un, Fenerbahçe’ye dönmesi bekleniyor. İki kulüp arasında ilginç bir takas anlaşması yapıldıBuna göre Fenerbahçe, Mert Günok’un transferi karşılığında Cengiz Ünder’in bonservisini Beşiktaş’a verirken, siyah-beyazlıların ayrıca 1,5 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüp, sezon başında Cengiz Ünder’i Beşiktaş’a satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Milli futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 11 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.