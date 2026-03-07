Beşiktaş U19 ve Galatasaray U19, U19 PAF Ligi 25. hafta maçında karşı karşıya geldi.
Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazanmayı başardı. Beşiktaş’a galibiyeti getiren tek golü 31. dakikada Ahmet Sami Bircan kaydetti.
Bu sonuçla Beşiktaş U19, puanını 38 yaparak maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi. Galatasaray U19 ise 38 puanda kalarak 9. sıraya geriledi.
Gelecek hafta Beşiktaş U19, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak; Galatasaray U19 ise Başakşehir’i ağırlayacak.