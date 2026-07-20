Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda karşılaşabileceği muhtemel rakipler belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, Midtjylland’ı elemesi durumunda bir üst turda zorlu rakiplerle eşleşebilir.
KURA SAATİ BELLİ OLDU
Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kura çekimi bugün saat 14.00’te gerçekleştirilecek.
MUHTEMEL RAKİPLER DİKKAT ÇEKİYOR
Beşiktaş’ın turu geçmesi halinde karşılaşabileceği rakipler şu şekilde:
Anderlecht / Hammarby
Pafos / Hajduk Split
Jagiellonia
Hradec Kralove / Tromsø
Siyah-beyazlılar için kura çekimi, Avrupa yolculuğunun kaderini belirleyecek önemli adımlardan biri olacak.