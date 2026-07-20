Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda karşılaşabileceği muhtemel rakipler belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, Midtjylland’ı elemesi durumunda bir üst turda zorlu rakiplerle eşleşebilir.

Beşiktaş turu geçerse rakipler belli: Avrupa’da kritik kura günü - Resim : 1

KURA SAATİ BELLİ OLDU

Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kura çekimi bugün saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

MUHTEMEL RAKİPLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş’ın turu geçmesi halinde karşılaşabileceği rakipler şu şekilde:

Anderlecht / Hammarby
Pafos / Hajduk Split
Jagiellonia
Hradec Kralove / Tromsø

Siyah-beyazlılar için kura çekimi, Avrupa yolculuğunun kaderini belirleyecek önemli adımlardan biri olacak.

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