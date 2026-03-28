Beşiktaş’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu’nda oluşturulan 'Antre 1903' adlı sergi alanı düzenlenen törenle açıldı.

GENİŞ KATILIMLI AÇILIŞ

Açılış törenine kulüp başkanı Serdal Adalı, yöneticiler, sporcular ve davetliler katıldı. Futbolcu El Bilal Touré ile basketbolcular Sertaç Şanlı ve Ata Özbek de törende yer aldı.

İLK SERGİ: 'DURUŞ'

Antre 1903, ilk sergisinde sanatçı Kenan Işık’ın “Duruş” isimli çalışmasına ev sahipliği yaptı. Sergi, Beşiktaş’ın kulüp kültürüyle özdeşleşen değerleri sanatla buluşturmayı hedefliyor.

SERDAL ADALI: 'SPOR LİTERATÜRÜNE BEŞİKTAŞLILIK DURUŞU TABİRİNİ EKLEMİŞ BÜYÜK BİR CAMİAYIZ'

Açılışta konuşan Başkan Serdal Adalı, "Beşiktaş'ın öncü kulüp olma misyonu yalnızca saha sonuçlarıyla sınırlı kalmadı. Sporda olduğu gibi hayatın doğal akışı için de önemli değerler üretti. Antre 1903, Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlının kültür sanatla buluşması için çok önemli bir merkez niteliği taşıyor. Beşiktaşımızın 123. kuruluş yıl dönümünü kutladığı bugünlerde, Beşiktaşımıza böyle bir kültür sanat alanı kazandırdığımız için çok mutluyuz. Sanatçımız Kenan Işık, Antre 1903’ün bu ilk sergisine Beşiktaşımıza belki en çok yakışan, Beşiktaşımızla en çok özdeşleşen kelime olan 'Duruş' adını verdi. Biz spor literatürüne Beşiktaşlılık duruşu tabirini ve felsefesini eklemiş çok büyük bir camiayız." dedi.

ANLAMLI HEDİYE

Konuşmanın ardından Serdal Adalı, sanatçı Kenan Işık ve küratör Hülya Şekercioğlu’na imzalı Beşiktaş forması hediye etti. Açılış, anı defterinin imzalanmasıyla sona erdi.