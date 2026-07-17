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Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Leandro Trossard’ı kadrosuna katarak ses getiren siyah-beyazlılar, bu kez orta saha bölgesine takviye yapmak için harekete geçti.

BİTELLO TRANSFER LİSTESİNDE

İddialara göre Beşiktaş yönetimi, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova’da forma giyen Brezilyalı orta saha Bitello’yu transfer listesine dahil etti. 26 yaşındaki oyuncunun özellikle hücum katkısı ve oyun kurucu özellikleriyle teknik heyetin dikkatini çektiği belirtiliyor.

SKOR KATKISIYLA ÖNE ÇIKTI

Geride kalan sezonda Dinamo Moskova formasıyla 37 resmi maça çıkan Bitello, 6 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu.

ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA

Ofansif orta saha başta olmak üzere merkez orta sahada da görev yapabilen Brezilyalı futbolcu, teknik kapasitesi ve pas oyunundaki etkinliğiyle öne çıkıyor.

MALİ ŞARTLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak gösterilen Bitello’nun kulübüyle sözleşmesi devam ediyor. Beşiktaş yönetiminin transfer şartlarını araştırdığı, uygun koşulların oluşması halinde resmi adımların atılabileceği ifade ediliyor.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezonda hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.