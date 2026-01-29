Beşiktaş, Yasin Özcan’ı Aston Villa’dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzalandı.

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yasin Özcan’ı tanıttı ve oyuncunun duygularına yer verdi.

Paylaşılan videoda Yasin Özcan, "Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. Her Türk gencinin hayali burada olmak. Formayı giydiğim an inanılmaz bir gurur hissettim. Bu formanın ağırlığını taşıyacağıma inanıyorum. Burada beni çeken, bu büyük tarihin bir parçası olacak olmak." ifadelerini kullandı.