Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano’yu getirmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı ekip, kanat rotasyonunu güçlendirmek için İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City’de forma giyen Abdul Fatawu’yu gündemine aldı.
GANALI OYUNCU TAKİBE ALINDI
A Spor’da yer alan habere göre Beşiktaş, 22 yaşındaki Ganalı futbolcuyu yakın takibe aldı. Abdul Fatawu’nun, Süper Lig’de uygulanacak 10+4 yabancı kuralındaki genç oyuncu kriterlerine uygun olması nedeniyle transfer listesinde ön plana çıktığı belirtildi.
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
2024-2025 sezonunda Leicester City formasıyla 44 maçta görev yapan Fatawu, 9 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.