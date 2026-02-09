Teknik direktör Sergen Yalçın’la yeniden çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş, ara transfer döneminde tam 7 oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı.
Serdal Adalı bu sefer uçağı İspanya'dan kaldıracak: Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transferde genç isimlere yönelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Real Madrid forması giyen Gonzalo Garcia’yı radarına aldı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Kara Kartal; Emmanuel Agbadou, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Yasin Özcan ve Devis Vasquez’i kadrosuna kattı. Bu transferlerin takıma nasıl katkı sağlayacağı merak edilirken, siyah-beyazlılarda transferde sıcak bir gelişme yaşandı.
Şimdiden yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Beşiktaş’tan sürpriz bir hamle geldi.
İspanyol basını, Beşiktaş’ın Real Madrid forması giyen İspanyol forvet Gonzalo Garcia’yı transfer listesine aldığını duyurdu.
Fichajes kaynaklı haberde, siyah-beyazlıların 21 yaşındaki santrfor için İspanyol devine 25 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı belirtildi.
Real Madrid’in, gelişim potansiyeli bulunan ancak ilk 11’deki yeri garanti olmayan genç bir futbolcu için sunulan bu teklifi önemli bir rakam olarak değerlendirdiği aktarıldı.
Beşiktaş’ın bu transferi zorlayarak sonuçlandırmayı hedeflediği, hamlenin aynı zamanda siyah-beyazlı yönetimin geleceğe yönelik önemli bir yatırımı olarak görüldüğü ifade edildi.