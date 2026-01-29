Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Genk forması giyen Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh transferini sonuçlandırmak için girişimlerini artırdı. Beşiktaş, 24 yaşındaki hücum oyuncusunu ara transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefliyor.

Fırat Günayer’in aktardığına göre, siyah-beyazlı yönetim Hyeon-gyu Oh’u transfer listesine aldı.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün düzenlediği basın toplantısında transfer politikasına değinerek “yaşlı futbolculara yönelmeyeceklerini” vurgulamıştı. Genk forması giyen Güney Koreli oyuncunun, bu profile uygun bir isim olduğu ifade ediliyor.

HYEON-GYU OH KİMDİR? KARİYERİ

Ülkesinde parlayan genç isim, 2023 yılında İskoçya'nın Celtic takımına transfer olmuştu. 2024 yılında da Genk'in yolunu tutan Hyeon-gyu Oh, bu sezon Belçika ekibinin formasıyla 30 maça çıktı; takımına 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.