İki ekip arasındaki ilk maç 11 Ekim 1973’te oynanmış ve Trabzonspor sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

53 yılı aşkın süredir devam eden rekabette oynanan 142 maçın 57’sini Beşiktaş, 48’ini Trabzonspor kazanırken 37 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Bu süreçte Beşiktaş 198 gol atarken Trabzonspor 163 gol kaydetti.

LİGDE 106. RANDEVU

İki takım Süper Lig’de bugüne kadar 105 kez karşılaştı. Beşiktaş 39, Trabzonspor 37 galibiyet elde ederken 29 maç berabere bitti.

Siyah-beyazlılar 150 gol atarken bordo-mavililer 123 golle karşılık verdi.

İSTANBUL’DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki ekip İstanbul’da oynadıkları 70 maçta Beşiktaş 35, Trabzonspor 15 kez kazandı. 20 karşılaşma eşitlikle sonuçlandı.

İstanbul’daki maçlarda Beşiktaş 114, Trabzonspor 58 gol attı.

İSTANBUL LİG PERFORMANSI

Süper Lig’de İstanbul’da oynanan 51 maçta Beşiktaş 22, Trabzonspor 14 galibiyet aldı. 15 karşılaşma berabere bitti.

Beşiktaş 81 gol üretirken Trabzonspor 46 gol kaydetti.

En farklı skorlar

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 1993’te 7-1’lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca 5-0 ve 4-0’lık sonuçlar elde etti.

Trabzonspor ise rakibine karşı en farklı galibiyetini 1997’de 4-0 ile kazandı.