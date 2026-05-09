Trendyol Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Trabzonspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş, bu sezon taraftarı önündeki son lig maçına galibiyet hedefiyle çıkıyor ve sezonu moral yüksek bir şekilde tamamlamak istiyor.

TRABZONSPOR'UN 2. LİK HEDEFİ

Trabzonspor ise şampiyonluk yarışında hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Bordo-mavililer, ikinci sıradaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 4 puanlık farkın kapanmasını umut ediyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak derbi öncesi Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh

Trabzonspor (Muhtemel): Onana, Ozan, Nwaiwu, Salih, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu