Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, 9 Mayıs Cumartesi günü sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın bilet fiyatlarını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşılaşacak.” ifadelerine yer verildi.

BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

Açıklamanın devamında biletlerin satış süreci de duyuruldu.

Buna göre karşılaşmanın biletleri bugün saat 11.00’de BJK SuperApp üzerinden ön satışa sunulacak, saat 15.00’te ise genel satış başlayacak.

Beşiktaş - Trabzonspor maçı bilet fiyatları şu şekilde;

VIP 100: 15.000 TL

VIP 101-126: 12.500 TL

1.Kategori: 4.250 TL

2.Kategori: 3.850 TL

3.Kategori: 3.450 TL

4.Kategori: 3.250 TL

5.Kategori: 3.000 TL

6.Kategori: 2.750 TL

Doğu Üst: 3.000 TL

7.Kategori: 1.500 TL

8.Kategori: 1.250 TL