Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye’yi mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Şanlıurfa BŞB’yle Karatay Spor Kompleksi’nde karşılaştı. İlk yarısını 32-25 önde tamamladığı maçta rakibini ikinci yarıda bulduğu sayılarla 75-53 mağlup eden siyah-beyazlılar, çeyrek final serisini 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.