Yaz transfer döneminde şu ana kadar yaptığı hamlelerle kadrosunu önemli ölçüde güçlendiren Beşiktaş son olarak Premier Lig şampiyonu Arsenal'den Leandro Trossard'a imza attırarak ses getirmişti.
Beşiktaş taraftarını sevince boğacak gelişme: Salah Kartal oluyor
Son olarak kadrosunu Belçikalı yıldız Leandro Trossard ile güçlendiren Beşiktaş, yılın transfer bombasını patlatmak üzere. Serdal Adalı başkanlığındaki siyah beyazlı yönetimin Liverpool'dan ayrılan Mohammed Salah ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.Furkan Çelik
TROSSARD'IN İMZA TÖRENİNE O ANLAR DAMGA VURMUŞTU
Trossard'ın imza törenine siyah beyazlı taraftarların "Ya Allah Bismillah, Mohamed Salah" tezahüratları damgasını vurmuştu.
Başkan Serdal Adalı'nın Salah tezahüratlarına gülerek karşılık vermesi ise dikkat çekmişti.
SALAH'IN TRANSFERİ ÇOK YAKIN
Liverpool'da uzun yıllar başarıdan başarıya koşarak İngiliz kulübünün tarihine adını altın harflerle yazdıran Mohamed Salah'ın Beşiktaş'a transfer olmaya çok yakın olduğu iddia edildi.
YENİ ADRESİ MERAK KONUSUYDU
Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra 2026 Dünya Kupası'nda Mısır formasıyla başarılı bir performansa imza atan Salah'ın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu.
BEŞİKTAŞ ANLAŞMA SAĞLADI
Bir süredir Süper Lig devleriyle adı anılan Salah için Beşiktaş'ın söz kestiği öne sürüldü.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan Salah ile anlaşmaya vardı.
2-3 GÜÇ İÇERİSİNDE BİR ARAYA GELECEK
Siyah beyazlı yönetimin 2-3 gün içerisinde Salah ile bir araya geleceği aktarıldı.
Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran bu gelişmenin ardından gözler resmi transfer açıklamasına çevrildi.
BÜYÜLEYİCİ LIVERPOOL KARİYERİ
435 maçta attığı 255 golle Liverpool'da tüm zamanların en golcü üçüncü oyuncusu olan Salah, 9 yıllık kariyerinde İngiliz kulübüne iki Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, FA Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir FA Community Shield kazandırdı.