Beşiktaş taraftarını sevince boğacak gelişme: Salah Kartal oluyor

BÜYÜLEYİCİ LIVERPOOL KARİYERİ

435 maçta attığı 255 golle Liverpool'da tüm zamanların en golcü üçüncü oyuncusu olan Salah, 9 yıllık kariyerinde İngiliz kulübüne iki Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, FA Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir FA Community Shield kazandırdı.