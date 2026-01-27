Beşiktaş, kısa süre önce bonservisini aldığı Tammy Abraham ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Abraham, 13 milyon euro karşılığında Roma’dan transfer edilmişti. Siyah-beyazlılar, oyuncunun transferi için Aston Villa ile görüşmelere başlandığını bildirdi.

İşte Siyah-beyazlı takımın açıklaması:

Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya Transferi İçin Görüşmelere Başlandı

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcumuz Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”