Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Başkentteki Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde geride kalan 25 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Gençlerbirliği ise 25 lig karşılaşmasında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayarak 25 puanla 12. basamakta yer aldı.

Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olmuştu.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı ekipte Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde iki oyuncu kadroda yer alamayacak.

Savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile forvet El Bilal Touré sakatlıklarını geride bırakıp antrenmanlara başladı.

Ancak iki futbolcunun da tam hazır olmaması nedeniyle bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

KART CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş’ta iki isim Gençlerbirliği maçı öncesinde kart sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Ankara deplasmanında kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da sarı kart ceza sınırındaki oyuncular arasında yer alıyor.

İKİ TAKIM ANKARA’DA 5 YIL SONRA

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, beş yılı aşkın aranın ardından Ankara’da yeniden karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, başkent temsilcisiyle ligde son olarak 15 Şubat 2021’de karşılaşmış ve sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.

Söz konusu 2020-2021 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşırken, Ankara temsilcisi sezon sonunda ligden düşmüştü.

HEDEF YENİ SERİ

Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde amaç yeni bir galibiyet serisi başlatmak.

Beşiktaş’ın ligde yakaladığı 13 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta oynanan Galatasaray derbisiyle sona ermişti.

Ankara deplasmanında üç puanı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, kazanarak yeniden çıkış yakalamayı amaçlıyor.

DEPLASMANDA UZUN SERİ

Beşiktaş, Süper Lig’de yaklaşık altı aydır deplasmanda mağlubiyet yaşamadı.

Siyah-beyazlı takım ligdeki son 10 dış saha maçında 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Beşiktaş, son deplasman yenilgisini 19 Eylül 2025’te Göztepe karşısında 3-0’lık skorla yaşamıştı.

Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekip deplasmanda yenilgi görmedi.

Beşiktaş; Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Kocaelispor deplasmanlarından galibiyetle döndü.

Siyah-beyazlılar ayrıca Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Eyüpspor ile oynadığı dış saha maçlarında ise sahadan beraberlikle ayrıldı.